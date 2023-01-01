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Karnının 'iğrenç' olduğunu söylüyorlar: "Kontrol edemediğiniz fiziksel değişiklikten geçmek zor"

01.01.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden gelen yorumlar oldukça kaba ve düşüncesizce olabiliyor. Özellikle hamilelik sürecinde yaşanan değişimler kadınların psikolojilerini oldukça etkileyebiliyor. Heyecanlı geçen hamilelik sürecinde yaşanan zorluklar hem annenin hem de bebeğin sağlık problemleri yaşamasına neden olabiliyor. Eliana Rodriguez, sosyal medyadan aldığı kötü yorumları paylaştı.

Karnının 'iğrenç' olduğunu söylüyorlar: "Kontrol edemediğiniz fiziksel değişiklikten geçmek zor"

Hamilelik kadınlar için oldukça heyecanlı ve stresli geçen bir süreç. Hamilelikte kadınların sağlıkları gibi görünüşlerinde de değişimler yaşanıyor. Birçok anne adayı istenmeyen tavsiyeler, istenmeyen ilgi ve hatta kaba yorumlar alırlar. Çoğu kadın, bu tür şeylerin üstesinden gelmekte zorluk yaşıyor, ancak son zamanlarda bir anne, herkese olumsuzluklarla nasıl başa çıkılacağını gösterdi.

İRİ KARNI NEDENİYLE BİRÇOK RAHATSIZ EDİCİ YORUM ALDI

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29 yaşındaki Nevadalı Eliana Rodriguez, Haziran ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Hamilelik süreci ve küçük Sebastian sağlıklı olmasına rağmen, Rodriguez'in iri göbeği, " İkizleriniz olacak gibi görünüyorsunuz" dan "Çok acı çekiyor olmalısınız " a kadar bir dizi incitici yorum aldı.

HİÇBİR SAĞLIK PROBLEMİ YOKTU

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Kadınların vücudu hamilelik sürecinde farklılık gösterebilmektedir. Bazı kadınların karnı neredeyse hiç şişmezken bazılarınınki devasa boyutlara ulaşabilir. Rodriguez, hamilelikte oldukça büyüyen karnına rağmen kendisinin ve bebeğinin tamamen iyi olduğunu söylüyor. Doktoru , endişelenecek bir şey olmadığını karnının bu kadar şişmesinde etkili olanın minyon yapısı ile bir ilgisi olabileceği konusunda ona güvence verdi.

DİĞER HAMİLELİKLERİ DE AYNI ŞEKİLDE GEÇTİ

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Rodriguez , hamileyken her iki bebeğinin de iri olduğunu ve bu nedenle şaşırmadığını vurguluyor : “ İlk hamileliğim tamamen aynıydı! Ancak şimdi 3 yaşında olan kızı Sofia ile ilk hamileliğine kıyasla bunun biraz daha zorlayıcı olduğunu çünkü anemiyle savaşmak zorunda kaldığını itiraf ediyor.

GERÇEK HAYATTAKİ KABA İNSANLAR ZORLAYICI OLDU

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Ancak hoş olmayan bir sürpriz olarak gelen şey, bazı insanlardan gelen kaba yorumlardı . Rodriguez , internetteki yabancılardan gelen kaba yorumları görmezden gelmenin kolay olduğunu , ancak insanların gerçek hayatta da kaba olduklarını söyledi. Genç kadına " iğrenç " göründüğü bile söylendi . Bazıları ''içeride başka bebek var mı kontrol et'' diye kaba önerilerde bulunurken diğerleri onun ne kadar '' kocaman '' olduğuna dikkat çekti.

İNTERNETTE YAPTIĞI PAYLAŞIM BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

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Onu en çok şaşırtan şey, kadınlardan pek çok duyarsız yorum gelmesiydi. Ancak Rodriguez etkilenmeden kalmayı başardı ve asla kaba bir şekilde yanıt vermedi. Genelde “ Evet, ben çok büyüğüm ve bu zor ” gibi şeyler söyledi. Bu hakaretleri yüzünde bir gülümsemeyle paylaştığı Instagram gönderisi internette fırtına gibi esti ve hikayesi büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı kaba yorumlar alan anneye destek çıktı. Rodriguez, " Gerçekten kontrol edemediğiniz pek çok fiziksel değişiklikten geçmek zor - duygusal değişikliklerden bahsetmiyorum bile," dedi.

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Uzmanı paylaştı: "Hamileleri saça baktığımda anlıyorum"Uzmanı paylaştı: "Hamileleri saça baktığımda anlıyorum"
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