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Kars esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

17.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kadın kıyafeti giyip dolaşan bir erkek, vatandaşlarda büyük tedirginlik yarattı. Gelen ihbarlar üzerine polis, kadın kıyafeti giyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli" dedi.

Kars esrarengiz kişiyi konuşuyor! Kadın kıyafeti giyip dolaşıyor: 'Herkes endişeli'

Kars Halitpaşa Mahallesi’nde 2 gün önce bir erkeğin kadın kıyafeti giydiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede bulunan inşaat malzemelerinin yanında üstünü değiştirirken polis ekiplerini fark eden şüpheli olay yerinde eşyalarını bırakarak kaçtı.Sabah 06.30 sıralarında yine Bayram Tanrıverdi Caddesinden Anıl Sokak’a doğru giden ve aynı şahıs olduğu iddia edilen kişiyi gören mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

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"HERKES ENDİŞELİ"

Olayla ilgili açıklama yapan Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, “Esrarengiz bir şahıs buralarda dolaşıyor, erkek, bayan elbisesiyle geziyor. Yalnız emniyetimizin ablukası altındadır, her an için yakalanması söz konusudur. Komşular görmüş, bugün de saat 06.30’da bu arada görülmüş, ne iştir, kimdir, necidir, sağlıklı mıdır, sağlıksız mıdır? Kimse bilemiyor. Emniyet devriye geziyor burada arıyorlar, inşallah bulunur. Ne olduğunu bilmiyoruz, herkes endişeli. İnşallah bir vatandaşımıza zarar vermez, bir vatandaşımız zarar görmez. Bu şahsın biran evvel yakalanmasını talep ediyorum” dedi.

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Mahalle sakinlerinden Ali Anli, “Bugün sabah 06.30’da olmuş, arkadaşlar görmüşler fotoğrafları da gösterdim size. Komşular çekmişler, ben yoktum uyuyordum. Uyandığım zaman kalktım mahalleli toplanmıştı yanlarına giderek ne olduğu sorduğumda bir erkeğin kadın kıyafeti ile gezdiğini söylediler” diye konuştu.

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BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORLAR

Halitpaşa Mahallesi’nde kadın giysileri giyerek dolaşan erkek, şüphelinin yakalanması için polis mahalleyi çalışma yaparken, olaydan tedirgin olan mahalle sakinleri şüphelinin biran evvel yakalanmasını istiyor.

Kaynak: İHA

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