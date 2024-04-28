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  4. Yaralanan çocuğuyla TikTok'ta canlı yayın yapan kadın o hareketleriyle 'pes' dedirtmişti: Olayla ilgili yeni gelişme!

Yaralanan çocuğuyla TikTok'ta canlı yayın yapan kadın o hareketleriyle 'pes' dedirtmişti: Olayla ilgili yeni gelişme!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.04.2024 17:21
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TikTok'ta canlı yayın yapan Karagül isimli kullanıcı M.C. çocuğu başından yaralıyken canlı yayın yapmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O şahıs hakkında iki ayrı suç yüzünden soruşturma başlatıldı.

Yaralanan çocuğuyla TikTok'ta canlı yayın yapan kadın o hareketleriyle 'pes' dedirtmişti: Olayla ilgili yeni gelişme!

Sosyal medya platformu TikTok'ta Karagül isimli hesaptan yayınlar yapan M.C.'nin son canlı yayını sosyal medyada gündem oldu. 2 çocuk annesi M.C.'nin oğlu kafasını kapıya çarparak yaralandı. M.C. bu duruma aldırış etmeden sosyal medyadaki canlı yayınına devam etmişti. Eleştiri oklarını üzerine alan M.C. hakkında o görüntüler yüzünden soruşturma başlatıldı.

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"AMBULANS ÇAĞIRDIM GELİYOR"

"Arkadaşlar ambulans çağırdım geliyor" diyen kadının yayınlarında çocuklarına yer vermesi çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet olarak yorumlandı.

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"BEN ALEVİMİYİM TABİ Kİ BAKIYORUM ÇOCUKLARIMA"

Çocuklarına şiddet uyguladığı anlar kendi yayınlarına yansıyan M.C. çocuklarına iyi bakmadığı eleştirilerine “Ben Alevi miyim, gavur muyum ben, tabii ki çocuklarıma bakıyorum” diyerek yanıt verdi.

Konunun ve görüntülerin hızla yayılması üzerine M.C hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından duyurdu.

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İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Değirmenci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’ta 'Karagül' müstear isimli şahsın kendi çocuklarına uyguladığı şiddete kadar yayınladığı, sürekli nefret söylemi ile ayrıştırıcı paylaşımlara yer verdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın açık kimliğine ulaşıldı, şahıs hakkında (M.C.) 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama' suçlarından işlem başlatıldığı da öğrenildi"


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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