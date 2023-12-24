Kars - Iğdır karayolunda kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı!

Kaza, Kars-Digor-Iğdır karayolu üzerindeki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Hanlar Geçidi'nde kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkarttı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti, 6 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)





