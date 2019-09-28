HABER

Kars merkezli 9 ilde ‘bahis’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kars merkezli 9 ilde 34 adrese eşzamanı ‘bahis’ operasyonu düzenlendi.Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nce Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220) ve 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuyla alakalı tespit edilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Kars merkezli Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın olmak üzere 9 ilde, 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kars merkezli 9 ilde 34 adrese eşzamanı ‘bahis’ operasyonu düzenlendi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nce Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220) ve 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuyla alakalı tespit edilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kars merkezli Adana, İstanbul, Mersin, Kayseri, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş, Konya ve Aydın olmak üzere 9 ilde, 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ FOTOĞRAF İPTALİKamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü/ FOTOĞRAF İPTALİ
Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.