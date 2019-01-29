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Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kars'ta son günlerde etkili olan Sibirya soğukları bir anda yerini bahar havasına bırakınca vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Eksi 15 dereceye düşen sıcaklıkların bir anda 25 derece arttığı kentte sokaklar gezmek için dışarı çıkan insanlarla doldu.

Evine kapanan vatandaşların nefes almasına olanak sağlayan sıcak havalar, dükkan sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Dışarıda çay içip alışveriş yapan Karslı'lar özellikle Kars Kalesi ve Harakani Külliyesi'ni ziyaret etti.

Kars'ta şaşırtan manzara

Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars’ta, bahar havası yaşanıyor. Güneş ve sıcak havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
Kars’ta, son günlerde etkili olan Sibirya soğukları, yerini bahar havasına bıraktı.
Kış aylarının en soğuk günlerinin yaşandığı kentte birden bire hava sıcaklığının eksi 15’lerde artı 10 dereceye çıkması, soğuk havada evine kapanan vatandaşların dışarı çıkmasını sağladı.
Güneş ve sıcak hava ile birlikte dışarı çıkan vatandaşlar Kars Kalesi, Harakani Külliyesi’nin bulunduğu bölgeye gelerek, dışarıda çay içti, sıcak havanın keyfini çıkardı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kars soğuk kış kar

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