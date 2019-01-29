Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Evine kapanan vatandaşların nefes almasına olanak sağlayan sıcak havalar, dükkan sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Dışarıda çay içip alışveriş yapan Karslı'lar özellikle Kars Kalesi ve Harakani Külliyesi'ni ziyaret etti.
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