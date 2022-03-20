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Kars’ta onlarca araç mahsur kaldı! Donmaktan son anda kurtarıldılar

20.03.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde onlarca araç yolda mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtarıldı.

Kars’ta onlarca araç mahsur kaldı! Donmaktan son anda kurtarıldılar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma nokta noktasına getirdi. Sarıkamış-Erzurum karayolunda mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına Karayolları, İl Özel İdaresi ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yetişti.

SOĞUKTAN DONACAKLARDI

Ekiplerin müdahale ettiği vatandaşların araçları kaldıkları yerden çekildi. Vatandaşlar daha sonra iş makineleri vasıtasıyla ilçe merkezi nakledildi.

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Soğuktan donmaktan son anda kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

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ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Araçların adeta kara gömüldüğü Sarıkamış’ta kar yağışı ve tipi devam ediyor. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars Sarıkamış
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