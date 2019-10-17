Kars Valisi Öksüz'den Mehmetçik'e asker selamı

Kars'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Vali Türker Öksüz ile sporcular, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Haydi Gençler Spora" projesi kapsamında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından temin edilen futbol, badminton, masa tenisi, yüzme, hentbol, basketbol ve boks gibi çeşitli sporlarda kullanılan aletlerinin dağıtımı için İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Öksüz ile il protokolü sporculara spor ekipmanlarını dağıttı.

Program sonunda Vali Öksüz, il protokolü ve sporcularla Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek ve moral amacıyla asker selamı verdi.

Vali Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları hayata hazırlarken sadece akademik alanda değil, sportif ve sosyal alanlarda da bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.