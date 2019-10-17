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Kars Valisi Öksüz'den Mehmetçik'e asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kars'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Vali Türker Öksüz ile sporcular, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek oldu

Kars'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Vali Türker Öksüz ile sporcular, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Haydi Gençler Spora" projesi kapsamında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından temin edilen futbol, badminton, masa tenisi, yüzme, hentbol, basketbol ve boks gibi çeşitli sporlarda kullanılan aletlerinin dağıtımı için İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Öksüz ile il protokolü sporculara spor ekipmanlarını dağıttı.

Program sonunda Vali Öksüz, il protokolü ve sporcularla Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek ve moral amacıyla asker selamı verdi.

Vali Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları hayata hazırlarken sadece akademik alanda değil, sportif ve sosyal alanlarda da bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çocukların kendilerini iyi yetiştirmelerini isteyen Öksüz, şöyle konuştu:

"Spor hem beden hem de ruh sağlığı açısından bireyler için çok faydalı. Sportif faaliyetler çocuklarımızın hem hayat başarısını hem yetenek becerilerini geliştirmelerini sağlayan hem de akademik anlamda başarılarını destekleyen faaliyettir. Sporcularımızın başarılarına bir nebze katkı sunmak, altyapılarını güçlendirmek ve daha uygun şartlarda spor yapmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Öksüz, kentte coğrafi konum itibarıyla gençlerin spora yatkın olduğunu belirterek, Karslı sporcuların özellikle boks, atletizm, güreş ve kayak gibi bazı branşlarda dereceye girdiklerini ve uluslararası yarışlardaki başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Kars Harakani Devlet Hastanesinde çalışan bir grup sağlık personeli de hastane önünde toplanıp asker selamı ile Mehmetçik'e destek oldu.

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