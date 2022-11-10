Karşılarına çıkan köpek sonları oldu! Otomobil su kanalına düştü...

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan A.D., iddiaya göre karşısına çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki sürücü A.D. ile yolcu Nazmiye D. ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nazmiye D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü A.D. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

