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Karşılarına çıkan köpek sonları oldu! Otomobil su kanalına düştü...

10.11.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden kaza Sinop’ta meydana geldi. Seyir halindeyken karşısına köpek çıkan sürücü otomobilinin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil su kanalına düştü. Araçta bulunan Nazmiye D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü A.D.'nin ise tedavisi sürüyor.

Karşılarına çıkan köpek sonları oldu! Otomobil su kanalına düştü...

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan A.D., iddiaya göre karşısına çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki sürücü A.D. ile yolcu Nazmiye D. ağır yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nazmiye D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü A.D. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Sinop

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