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Karşılıksız çekin ne kadarı ödenirse hapis cezası ertelenir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Torba yasada yer alan karşılıksız çek düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Peki karşılıksız çekin ne kadarı ödenirse tekrar hüküm giyilmeyecek? Karşılıksız çek düzenlemesinin detayları nedir? Torba yasada alınan karşılıksız çek kararı nedir? İşte karşılıksız çek kanununun sok dakika detayları…

Karşılıksız çekin ne kadarı ödenirse hapis cezası ertelenir?

AK Parti’nin Meclis'e sunduğu torba yasada bulunan karşılıksız çek düzenlemesine yeni düzenlemeler getirilen madde kabul edildi. Peki karşılıksız çekin ne kadarı ödenirse tekrar hüküm giyilmeyecek? Torba yasada alınan karşılıksız çek kararı nedir? Karşılıksız çek düzenlemesinin detayları nedir? İşte karşılıksız çek kanununun sok dakika detayları…

Karşılıksız çekin ödenmeyen kısmının ne kadarı ödenmeli?###

Karşılıksız çek düzenlemesine ilişkin kabul edilen maddeye göre, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda.

AK Parti tarafından hazırlanan ve ekonomide bazı alanlarda düzeleme içeren

"Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan torba yasa düzenlemesinde çek kanununda da düzenlemeler yapıldı. Karşılıksız ödenmeyen çeklerin ödenmesine ilişkin yapılan düzenleme esasları ve alınan yeni kararlar şöyle;

Karşılıksız çek en fazla kaç taksitle ödenebilir?

AK Parti tarafından sunulan torba yasada yer alan düzenlemeye göre; karşılıksız çek yüzünden hüküm giyen bir kişi tahliye olduktan sonraki bir yıl içinde alacaklıya çekin ödenmeyen kısmının onda biri tutarında ödeme yapacak. Bununla birlikte kişinin kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

Hükümlü infazın durdurulmasından sonraki bir yıl içerisinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri tutarında ödeme yapmazsa ve alacaklı şikayetçi olursa mahkeme hükmün infazına karar verecek.


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