Karşınızda Türk malı 'Çuf Çuf Hoca'... Ekibi cinlerden oluşuyor: Her birisinin ismi var!

Sosyal medyada her geçen gün farklı bir kişi, ilginç ve anlamlandırılamayan hareketleriyle ün kazanmaya devam ediyor. Son olarak TikTok'ta nam salan bir şahıs, cin ekibiyle birlikte kötü cinleri insanların bünyesinden çıkardığı iddia etti.

TÜRKİYE'NİN 'ÇUF ÇUF HOCASI'

30 yaşında olan ve 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyen Yavuz Hakan Çavuş'un yayınladığı videolardaki insanlar kendinden geçmiş vaziyette bir takım bedensel tepkiler veriyor.

Bu seansları "kötü enerjileri, rahmani olan ekibimizle iyi enerji ile temizliyoruz" şeklinde tanımlıyor kendisi. Evet, ekip dediği cinler ve onlarla ilgili daha ilginç detaylar var.

EKİBİNDEKİ CİNLERİN HEPSİNİN BİR İSMİ VAR

Bu kişi, ekibindeki cinlerin hepsinin adı olduğunu da yine kendi videolarında belirtiyor. Mesela Ömer çok şakacı diyor, Ahmet Amca var o daha bilge bir kişi diyor, teyzeler var onlar da "edepli dur" diyormuş.

Seans yöntemi de oldukça enteresan bu "uzman" kişinin. Metafizik ekibine önce "daraltın" diye komut veriyor, sonra birtakım sureler okuyor.

ÇUF ÇUF HOCA KİMDİR?

Pakistan'da Çuf Çuf Hoca olarak bilinen Haq Khatteb Hussain Ali, Pakistan'ın Murree şehrinde 6 Haziran 1979'da doğdu. Gerçek adıyla da tanınan bu kişi kendini manevi şifacı olarak tanımlıyor. Özellikle Dum ve Dua adı verilen İslami üfleme ve dua uygulamalarıyla insanları iyileştirdiğini iddia ediyor.

Çuf Çuf Hoca, özel üfleme teknikleri ve garip sesler çıkararak hastaları iyileştirdiği iddia ediliyor. Bu uygulamalar bazıları tarafından mucizevi olarak kabul edilirken, bazıları tarafından ise şüpheyle karşılanıyor. Binlerce müridi olduğu tahmin edilen Çuf Çuf Hoca'nın Pakistan'da bir tarikat merkezi bulunmaktadır ve dünya çapında birçok ülkeye seyahat etmektedir.

(Onedio)





