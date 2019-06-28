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Karslı kadınların kış hazırlığı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Karslı kadınlar, kışa hazırlık kapsamında tereyağını, sarı yağa dönüştürmeye başladı.Özellikle Mayıs yağı olarak bilinen ve Haziran ayında eritilmeye başlayan tereyağı, eritildikten sonra çinko kovalara doldurularak muhafaza ediliyor.

Karslı kadınlar, kışa hazırlık kapsamında tereyağını, sarı yağa dönüştürmeye başladı.
Özellikle Mayıs yağı olarak bilinen ve Haziran ayında eritilmeye başlayan tereyağı, eritildikten sonra çinko kovalara doldurularak muhafaza ediliyor. Yemeklerde kullanılan sarıyağ, bazı vatandaşlar tarafından da yurt içinde ve yurt dışında bulunan akrabalarını gönderiliyor.
İnek sütünden elde edilen ve kış mutfaklarının olmazsa olmazı olan tereyağını, ev hanımları ocaklarda eriterek sarıyağa dönüştürüyor. Eritilen yağlar daha sonra çinko kovalara dolduruyor. Serin yerlerde muhafaza edilen sarıyağ, kışında yemeklerde kullanılıyor.
Evinin önünde kışlık yağını hazırlayan Fatma Erkoç, “Tereyağını alıyoruz. 6. Ayın sonunda Mayıs yağı diye, eritip kışında güzel, güzel kullanıyoruz. Bu yağın diğer yağlara göre farkı sağlıklı olması, yeşil dağlarda otlayan ineklerimizin, hayvanlarımızın kekik kokusu, ot kokusu, çiçek kokusu, lezzeti, sağlık açısından iyi olması için en güzel yağımız bu yağ. Sarıyağımız, tereyağı olarak alıyoruz. Güzel güzel eritip, kışında lezzetli lezzetli yiyoruz” dedi.
Aldığı tereyağını ocakta eriterek sarıyağa dönüştüren Fatma Erkoç, daha sonra erimiş yağı çinko kovalara doldurarak soğuk depoda muhafaza altına aldı. Erkoç, erittiği yağın bir kısmını il dışında bulunan akrabalarına gönderecek.

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