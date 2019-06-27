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Kars'ta hastanede yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Tatbikatın yapıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Osman Aydın: - "Tatbikatla hem hastanemizde çıkabilecek olumsuzlukları görmek hem de eksiklerimizin olup olmadığını tespit etmek istedik. Tatbikatımız oldukça başarılı geçti" - Hastaneye muayeneye gelen Ayhan Ayna: - "Hemşireler tarafından yangın anonsu yapıldı, sirenler çaldı. Herkes dışarı çıkarıldı. Arkadaşlar güzel bir çalışma yaparak yangın çıkan kattaki hastaları kurtardılar"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Sarıkamış Devlet Hastanesinde, UMKE, AFAD ve Sarıkamış Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin ikinci katındaki kadın doğum bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan durumu bildirdikleri itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Senaryo çerçevesinde hastaneye gelen itfaiye ekipleri merdivenle vatandaşları binadan tahliye etti, UMKE ve AFAD ekipleri de ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti.

Tatbikattan haberi olmayan bazı vatandaşlar, durumu öğrenene kadar endişeli anlar yaşadı.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Osman Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın hastanede çıkabilecek herhangi bir yangına karşı ilk müdahale açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Tatbikatın önemine işaret eden Aydın, "Tatbikatla hem hastanemizde çıkabilecek olumsuzlukları görmek hem de eksiklerimizin olup olmadığını tespit etmek istedik. Tatbikatımız oldukça başarılı geçti. Kadın doğum servisinde senaryo gereği çıkan yangında hastaların tahliyesi gibi birçok işlem yapıldı. Hastanede bütün sistemlerin çalıştığını gördük, bu da bizi mutlu etti." dedi.

Hastalardan Gürsel Yılmaz, hastanede yangın olduğunu bildirdiklerini belirterek "Bir anda büyük panik oldu. Hastane çalışanları ve diğer ekipler, hastaları dışarı çıkardılar ve dışarıda tatbikat olduğunu anladık. Tatbikat bittikten sonra herkesi tekrar yerlerine aldılar." diye konuştu.

Hastaneye muayene olmaya gelen Ayhan Ayna, başarılı bir tatbikat yapıldığını söyleyerek "Hemşireler tarafından yangın anonsu yapıldı, sirenler çaldı. Herkes dışarı çıkarıldı. Arkadaşlar güzel bir çalışma yaparak yangın çıkan kattaki hastaları kurtardılar." dedi.

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Kars Sarıkamış Yangın tatbikatı

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