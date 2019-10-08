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Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Kars’ta, sigara kaçakçıları kente kaçak sigara sokmak için her yolu deniyor.

Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı

Kars’ta, sigara kaçakçıları kente kaçak sigara sokmak için her yolu deniyor. Kaçakçıların otomobilin motor kısmı ile stepnesine sakladığı sigarayı jandarmanın dikkati ortaya çıkardı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçerek, Digor Sorguçkavak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı. Jandarma şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. İlk bakışta her şeyin normal göründüğü otomobilde sürücünün tedirginliğinden şüphelenen jandarma, detaylı arama için sürücüden motor kaputunu açmasını istedi.

Kaput açılınca sigaralar ortaya çıktı
Otomobil sürücüsü tedirgin bir şekilde kaputu açınca kaçak sigaralar ortaya çıktı. Motorun üzerine koyulan ve arka bagajda bulunan stepne lastiği içerisine saklanmış vaziyette 300 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince araç sürücüsüne, 27 nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 4 bin 200 lira ve 2918 Karayolları Trafik Kanunu gereğince bin lira para cezası kesildi.
Öte yandan araç, ilgili kanun gereğince 15 gün trafikten men edildi.

Kars’ta sigara kaçakçıların kurnazlığını jandarma yutmadı

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