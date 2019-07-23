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Kars'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İHD Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S. ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver S, HDP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Y, eski HDP il başkanları Nuriye E. ve İdris A. ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane K'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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HDP Kars trör operasyonu

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