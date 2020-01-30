HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars'ta toplanan yardımlar depremin vurduğu Elazığa'a gönderildi

Kars'ta toplanan yardımlar depremin vurduğu Elazığa'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz: - "Milletimiz depremde zarar gören vatandaşlarımız için seferber oldu. Onlar buradaki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için gönüllerini ortaya koydular"

Kars'ta toplanan yardım malzemeleri dualarla Elazığ'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Kentte Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında gelen malzemeler, İl Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplandı.

Buradan görevlilerce iki tıra yüklenen malzemeler, İl Müftüsü Yusuf Eviş'in dua etmesinin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Valisi Türker Öksüz, törende yaptığı konuşmada, Kars genelinde depremzedeler için yardım toplandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ'daki vatandaşlarımızın, depremden zarar görenlerin acılarını az da olsa hafifletmek için yardım topladık. Devletimizin elbette ki imkanları bu depremin verdiği zararları telafi edecek güçtedir. Kurumlarımızın imkanları çok artmış durumdadır. Bunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin gücü artık bu tür felaketlerde vatandaşlarımızın acılarını ortadan kaldırmaya muktedir durumdadır."

Tüm vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde kampanyaya destek verdiğini belirten Öksüz, "Milletimiz depremde zarar gören vatandaşlarımız için seferber oldu. Onlar buradaki kardeşlerimizin acılarını hafifletmek için gönüllerini ortaya koydular." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmişFETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Kars Kars Valisi Türker Öksüz TIR yardım

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.