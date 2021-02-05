Kart kopyalama sistemi yapan ve alanlar polise yakalandı

Konya’da ATM kart kopyalama, POS cihazlarına yazılım yükleyerek kart bilgilerini ele geçiren sistemi yaptığı tespit edilen 1 kişi ile kart kopyalama cihazı almak için gelen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM kart kopyalama ve POS cihazlarına yazılım yükleyerek kart bilgilerini ele geçiren sistemi yaptığı tespit edilen bir kişiyi 3 Şubat 2021 tarihinde yakaladı. Polis ekipleri gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yaptığı aramada, dijital materyal, POS cihazlarının plastik parçasının basıldığı kalıp ve MSR (Kart kopyalama) cihazı bularak el koydu. Şüpheli şahıs, el konulan MSR cihazını gün içerisinde buluşacağı şahsa satacağını beyan etmesi üzerine cihazı almaya gelen 2 şüpheli cihaz karşılığı anlaştıkları ödeme bedeli 3 bin 500 TL ile birlikte bir alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli mercilere sevk edildi. Bir şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Mevcut soruşturmadan serbest kalanlardan yağma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası olan 1 şüpheli de tutuklandı. Tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

