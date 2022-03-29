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  4. Kartal'da dehşet anları! Cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kartal'da dehşet anları! Cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

29.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen Barış Aytumur, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Aytumur ağır yaralandı. Saldırganlar şahsın arkadaşını da darp edip yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca da isabet etti. Silahlı saldırı sonrası anlar kameraya yansıdı.

Kartal'da dehşet anları! Cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede esnaflık yapan Barış Aytumur, arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Aytumur'un arkadaşını da darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca isabet etti.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Barış Aytumur, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda mermi kovanı ve 2 adet silah buldu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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"BİR ANDA KURŞUN YAĞDIRILDI"

Mahalle sakini Mustafa Kadirayvaz, "Anlamadık, oturuyorduk bir anda kurşun yağdırıldı. Ben çok kötü oldum zaten. Öldü mü bilmiyoruz. Şu anda konuşamıyorum. Yaralı durumdaymış. Haber alamadık daha. Barış Ağabeyimiz mahallenin en iyi insanlarından biri. Zarar verilecek bir insan da değil. Kim vurdu bilmiyorum. Alacak meselesi diyorlar. Vuranlar kaçmışlar, iki kişi gördüm ben. Yere yattık zaten biz" dedi.

KAVGA KAMERADA

Aytumur'un vurulmadan önce yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 5 kişinin birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor. (DHA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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