Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

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Sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangınla ilgili olarak bir mahalle sakini, "Tam olarak bilmiyoruz da bacadan çıktı yangın. Komple yandı. Biz de çatıdan müdahale ettik. Ama ancak bu kadar. Herkesi dışarı çıkardık." dedi.