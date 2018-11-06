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Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Kartal Hürriyet Mahallesi Namzet sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 13:30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.

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Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın söndürüldü ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangınla ilgili olarak bir mahalle sakini, "Tam olarak bilmiyoruz da bacadan çıktı yangın. Komple yandı. Biz de çatıdan müdahale ettik. Ama ancak bu kadar. Herkesi dışarı çıkardık." dedi.
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Kartal yangın istanbul

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