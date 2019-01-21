HABER

Kartal'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldukları anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’da kontrolden çıkarak defalarca takla atan aracın içinde bulunan iki kişi araçtan sağ çıktı. Aracın takla atma anları ve şahısların araçtan sağ çıkma anları kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Kartal'da ismi öğrenilemeyen bir sürücünün dün akşam aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 34 LSC 35 plakalı aracın hakimiyetini kaybetti. Araç hızla yoldan çıktı ve takla attı. Defalarca takla atan araç ters döndü.

SÜRÜNEREK ÇIKTI

Kaza şokunu atlatan sürücü ve yanındaki bir kişi kendilerini can havliyle dışarı attı. Kazada her iki şahıs da yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek iki kişinin araçtan çıkmasına yardımcı oldu.

Kaza sonrası güvenlik önlemleri alınarak araç olay yerinden kaldırıldı.

SANİİYE SANİYE KAMERADA

Olay anı ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde seyir halindeki aracın bir anda takla attığı dikkat çekiyor. Metrelerce havaya fırlayan aracı gören vatandaşlar hemen aracın yanına koşuyor. Ardından araç içinde bulunan şahıslar kendilerini dışarı atıyor. (İHA)


"Çocuklarım onu görmek istemiyor""Çocuklarım onu görmek istemiyor"
Seyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdıSeyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdı
Bugün burcunuzda neler var?Bugün burcunuzda neler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kaza kamera Kartal

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Günlük burç yorumları 21 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) sürücüler için önemli uyarı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.