HABER

Kartal Dragos Sahili’nde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kartal Dragos Sahili’nde Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki marinada kıyıya vurmuş kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.Olay, saat 15.00 sularında Kartal ilçesi Dragos Sahili’nde gerçekleşti.

Kartal Dragos Sahili’nde Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki marinada kıyıya vurmuş kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Olay, saat 15.00 sularında Kartal ilçesi Dragos Sahili’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Dragos Sosyal Tesisleri yanındaki bir marinada o sırada teknede olan vatandaşlar, teknelerinin yanında kıyıya vurmuş bir kadın cesedi olduğunu gördü. Ardından hemen polise haber verdiler. Polisler olay yerine gelerek incelemelerine başladı. Ardından deniz polisi de inceleme için marinaya geldi. Cesedin çıkarılması için olay yeri inceleme ekipleri ve savcı beklendi. Cesedin üzerinde ilk incelemelerde herhangi bir darp veya yaralama izi olmadığı görüldü. Kimliği belirsiz kadının 35-40 yaşlarında olduğu öğrenildi. Ceset, 112 ekipleri tarafından Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılarCami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılar
Eski öğrencisini tacizle suçlanan lise müdürü serbestEski öğrencisini tacizle suçlanan lise müdürü serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.