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KARTAL LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİ BİNASINA TAŞINIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

    Ali AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA - Kartal Dr.

Ali AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınma işlemi başladı. Hastane Başhekimi Recep Demirhan taşınma işleminin 12 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi tarafından inşa edilen ve Mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmet verilmeye başlanmıştı. Tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda; acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma işlemi bu sabah saat 08.00'de başladı. Sağlık hizmetlerinin acil birimler dışındaki bölümlerde aksamadan devam edeceği belirtilirken, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında (12 saat süreyle) Erişkin Acil Servisi, 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.00'den 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00'e kadar (24 saat süreyle) hizmet verilemeyeceği açıklandı.

Taşınma sürecinde personel ve ekipman planlamaları yapılırken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 ambulans servisinden yardım alındı. İl Sağlık Müdürlüğünce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasında 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1.105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunacak.

BAŞHEKİM: 12 GÜN İÇERİSİNDE KOMPLE YENİ BİNAYA TAŞINMIŞ OLACAĞIZ

Hastane Başhekimi Recep Demirhan yaptığı açıklamada "Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu gün yeni yapılan binasına taşınıyor. 1105 yataklı, 47 ameliyathaneli, 199 yoğun bakım yataklı yeni hastanesine taşınıyor. Taşınma süresince İl Sağlık Müdürlüğü'nün çok büyük destekleri var. Şu an 13 ambulans ile hastaları periyodik olarak yeni binamıza taşıyoruz. Malzemelerimiz ve ameliyathanelerimiz de taşınıyor. Bunların hepsi bir iş akış planıyla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 gün içerisinde komple yeni binaya taşınmış olacağız. " dedi.

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