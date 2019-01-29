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KARTAL SAHİLİNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Kartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Kartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Denizdeki cesedin görüntüsü
-Vatandaşlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Deniz Polisinden görüntü
-Olay yeri görüntüsü
-Genel ve Detay görüntüler

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