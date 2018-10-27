HABER

'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

 AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi kartpostallık görünüme kavuştu.

'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Sedat BUDAK / DOĞUBAYAZIT, Ağrı, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi kartpostallık görünüme kavuştu.
Şehirde dün gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli tarihi yapıları arasında yer alan, Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı ve çevresi de karla kaplandı. Kar yağışı, ilçeye hakim bin 900 rakımlı tepede kurulu, kartal yuvası görünümü ve tarihi özelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken saray ile çevresinde güzel bir kar manzarası oluşturdu.
Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan tarihi sarayın da yer aldığı bölge, Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi, İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin türbesi ve kent müzesi gibi birçok tarihi değere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın karşısında 'Medeniyetler geçidi' olarak nitelendirilen bölge, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde yerleri arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Pendik'te tersane komutanlığında yangın Pendik'te tersane komutanlığında yangın 
Arızaları gidermek için doğaya meydan okuyorlarArızaları gidermek için doğaya meydan okuyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.