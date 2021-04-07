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Kartal’da 4 kişi öldüren zanlı güvenlik kamerasında

07.04.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlının binaya giriş ve çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal’da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlının binaya giriş ve çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Cinayet Zanlısı Ahmet B.’nin 4 akrabasını öldürmesine neden olan mirasın Yalova’da bulunan 2 bin dönümlük arazi olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kartal’daki bir avukatlık bürosunda dün yaşanan olayda Ahmet B, miras nedeniyle tartıştığı akrabaları Esra ve Ece Aymutlu, Haluk Onat, Ahmet Nuri Onat’a vurarak öldürdü, bir kişiyi ise yaraladı. Akrabalarını öldüren zanlının binaya giriş çıkışı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Ahmet B’nin bir süre önce boşandığı eşinin Yalova’daki evine gittiğini belirledi. Yalova’da operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet B’yi kıskıvrak yakaladı. Zanlının öldürdüğü kişileri dayılarının çocukları olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlı, emniyette susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan zanlı, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Görme Engelli yeğenini vurdu
Ahmet Salih B.’nin ölenlerden Esra ve Ece Aymutlu’nun anne kız oldukları ve 26 yaşındaki Ece Aymutlu’nun doğuştan görme engelli olduğu öğrenildi.

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