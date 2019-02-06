Kartal'da bina çökmesi

"Olay yerine en yakın kamu binası olan Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kriz merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER sorumlusu vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Acil Afet Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileri enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etmektedirler. Yan 2 komşu binada ikamet eden vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımıza Valiliğimizce DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ilaveten konaklama imkanı sunulacaktır. Olay nedeniyle konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Kriz Merkezimize müracaat etmelerini bekliyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Acil Afet Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Valilik açıklamasında, çöken binada adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiği, olayın haber alınmasından itibaren Valilik Kriz Merkezi oluşturularak, çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Gece boyunca sürecek arama-kurtarma çalışmaları için aydınlatma imkanı sağlandığı kaydedilen açıklamada, olaya müdahale eden arama kurtarma, personel ve araç durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personelle 5 arama kurtarma köpeği, 12 özel kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz 107 personel, 40 araç, 4 aydınlatma aracı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden 60, UMKE'den 50 personel ve 20 ambulans, İl Emniyet Müdürlüğünden 130 personel, 26 araç ve iş makinası, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 8 kişilik psikolojik destek ekibi, Yeditepe Üniversitesinden 14 personel, Kızılay'dan 2 bin kişilik iaşe aracı, İHH'dan 29, AKUT'tan 17 kişilik kurtarma ekibiyle müdahalede bulunuluyor."

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen göçükte İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 20.00'de alınan verilere göre, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Yaralı vatandaşlarımızın sevk edildikleri hastanelerde tedavileri devam ediyor. Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Orhantepe Mahallemize, Kartal İlçemize ve İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sessizlik isteyen ve çok hassas yürütülmesi gereken bir müdahale şeklidir. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda ekiplerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Dualarımız göçük altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmalarıdır."

