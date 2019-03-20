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Kartal'da çöken binanın her katı 41 metrekare büyütülmüş 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

KARTAL'da, 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, 6 Şubat'ta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan asıl bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma dosyasına gelen bilirkişi rapora göre; çöken binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, kolanlar arasındaki mesafenin uzunluğunun projeye uygun olmadığı, kalitesiz beton kullanıldığı, iki katın kaçak olduğu ve tüm bu unsurların birleşerek binanın taşıyıcı sistemine ön görülenin üzerinde yük yükleyerek çökmesine neden olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal'da çöken ve 21 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan asıl bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.

HER KATI 41 METREKARE BÜYÜTÜLMÜŞ

Raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçümlerine uyulmayarak binanın eninin 1.10 metre, boyunun da 2.55 metre daha büyük yapıldığı, binanın her katının projeye aykırı olarak 41 metrekare büyütüldüğü kaydedildi.

KOLONLAR BİRBİRLERİNE UZAK YAPILMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği yıl olan 1995 yılında çatısının kapatıldığı ve 2 katının kaçak yapıldığı bilgisine yer verilen bilirkişi raporunda, binada kullanılan betonun TSE standartlarının altında olduğu, demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumunun kullanıldığı kaydedildi. Raporda, binadaki kolonların birbirlerine ve kirişlere olan mesafesine olan uzaklığının projeye uygun olmadığı tespitine de yer verildi.

TÜM OLUMSUZLUKLAR BİRBİRİNİ TETİKLEYEREK ÇÖKMEYE NEDEN OLDU

Tüm bu unsurların birleşerek birbirlerini tetiklemesi ile taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde yük yükleyerek binanın çökmesine neden olduğu kaydedilen bilirkişi raporunda, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran'ın tali kusurlu ve İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun da kusursuz olduğu belirtildi.

RAPORDA ASLİ KUSURLU BULUNAN SUZAN ÇAYIR TAHLİYE EDİLDİ

Bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusuru bulunduğu savunulan Suzan Çayır'ın avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi. Suzan Çayır, soruşturma kapsamında inşaat teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile birlikte tutuklanmış, Arzu Keleş Boran ve Osman Mısırlıoğlu ise serbest bırakılmıştı.

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