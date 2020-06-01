Kartal'da fazla yolcusu olan minibüsün sürücüsü: Yolcular zorla biniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren yasakların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Kartal'ın belirli noktalarında eş zamanlı olarak denetim yaptı. Denetimlerde kontrol noktalarından geçen minibüsler, sivil trafik ekipleri tarafından tek tek durduruldu. Kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken, kimi minibüslerin ise fazla yolcu aldığı görüldü.

"DURAKTA YOLCU İNDİRDİM, O SIRADA YOLCULAR ZORLA BİNDİLER"

Denetimlerde ekipler bir Yakacık-Kartal minibüsünü durdurdu ve 8 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 16 yolcu çıktı. Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 8 fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, "Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler" diye konuştu.