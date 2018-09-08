Kartal'da kilosu 1 liradan hamsi satışı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da balıkçılık yapan Abdullah Güneyli, balık sezonunun açılışı sebebiyle kilosu 1 TL'den hamsi sattı.
Balık halinde iş yeri bulunan Güneyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun açılışını yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, denizlerde avlanma kotası konulmasını istedi.
Vatandaşların ve balıkçıların el birliğiyle denizleri koruyup, sahip çıkması gerektiğini dile getiren Güneyli, "Bu sene kilosunu 1 liradan satarak balık sezonu açılışımızı yaptık. Bugün ortalama 25 - 30 ton balık satacağız ve gelirini de şehit aileleri vakıflarına bağışlayacağız. Dileyen müşterilerimize de makbuzlarını göstereceğiz" dedi.
Bereketli bir sezon beklediklerini belirten Güneyli, vatandaşları balık almaya davet etti.
Kişi başına 2 kilo ile sınırlı olan hamsi satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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