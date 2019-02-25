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Kartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

KARTAL'da  riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Kartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyor

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından, yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyorKartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyorKartal'da riskli 8 binadan 5'incisi de yıkılıyor

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