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Kartal'da riskli binaların yıkımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 23:18 | Son Güncelleme

Çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nın yıkımına ara verildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan ve risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 10 katlı binanın yıkımına ara verildi.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın binanın yıkımına akşam saatlerinde başlandı.

Apartmanın dış cephesinde bazı bölümler yıkıldıktan sonra çalışmalara ara verildi. Yıkıma yarın devam edileceği bildirildi.

Bu arada yıkılmasına karar verilen binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerleştirilen lazerli sistemle sürekli takip edildiği öğrenildi.

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