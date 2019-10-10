KARTAL'DAKİ ANADOLU ADALET SARAYI ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI (3)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Yüksel KOÇ - /İSTANBUL,(DHA)

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulanslar

-Genel ve detaylar

