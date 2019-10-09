KARTAL'DAKİ CİNCİ HOCA SORUŞTURMASI; SANIK HAKKINDA 10 YIL CEZA İSTENDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇOCUKLARI olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve muska ile onları tedavi ettiği öne sürülen Salih Gedik hakkında, "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla, ona yardım eden üç kişi hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Salih Gedik'in ihbar üzerine adrese karı-koca gibi giden polis memurları M.B. ve T.A.'ya, sübyan ve tıbık cini nedeni ile çocuklarının olmadığını söyleyerek, sırtlarına oklava ile dokunup muska yazdığı belirtildi.

Kartal'da çocukları olmayan çiftler için oklava ile cin çıkarma seansı düzenlediği ve onları muska ile tedavi ettiği öne sürülen Salih Hoca olarak bilinen Salih Gedik ile ona yardım eden 3 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, ihbar üzerine Salih Gedik hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.