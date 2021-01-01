HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kartepe Kayak Merkezi 2021'e karsız girdi

Kartepe Kayak Merkezi 2021'e karsız girdi

01.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kartepe Kayak Merkezi 2021'e karsız girdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, 2021'e karsız girdi. Geçmiş yıllardaki yılbaşı eğlenceleri ile hareketli günler geçiren Kartepe Kayak Merkezi'de bu yıl koronavirüs sessizliği yaşandı.

Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde daha önceki yıllarda kayak ve snowboard gibi birçok kış sporu yaparak yeni yıla giren tatilciler, bu yıl koronavirüs tedbirlerinden dolayı sessiz bir yılbaşı gecesi geçirdi. Oteldeki sosyal mesafeli eğlencelerin saat 22.00 itibariyle tamamlanmasının ardından odalarına çekilen misafirler, yeni yıla otel odalarında girdi. Kar yağmamasını fırsata çevirerek oteli ve tesisleri yenilediklerini söyleyen Üstündağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, "Her sene yılbaşında kar gelirdi. Bu sene gelmedi. Ama bu sırada biz sadece karı beklemedik. Tesisimizi yeniledik. Binanın izolasyonundan, içindeki cam, doğrama, yataklara kadar her tarafını yeniledik. Otelin içiyle birlikte sağlık merkezimizi de yeniledik. Futbol sahalarımızın bakımını yaptırdık. Basketbol sahamızı yeniledik. En önemlisi, bugüne kadar kimsenin burnunun bile kanamadığı telesiyejlerin ve teleskilerin sandallarını, tellerini, bakımlarını Alman bir firmaya yaptırdık. Bunların hepsi bitti” dedi.

kartepede-yeni-yila-karsiz-girildi_9360_dhaphoto5

'ANI OLACAK KALACAK'

Koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün yara aldığını belirten Üstündağ, “Yakında inşallah kar gelecek. Koronavirüsten dolayı turizm sektörü yara aldı. Yapacak bir şey yok. Bu da bir anı olarak kalacak. Bizler dikkat ettik. Kimse yan yana oturmadı. Devletin dediği, Sağlık Bakanlığı'nın dediği bizim için çok önemli" diye konuştu.

kartepede-yeni-yila-karsiz-girildi_9360_dhaphoto4

kartepede-yeni-yila-karsiz-girildi_9360_dhaphoto3

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır? Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Maskelerini pencereden atarak 2021'i kutladılar

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) nedir, nasıl uygulanır?

Plank: Nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Plank: Nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Geri dönüşüm nedir? Aşamaları nelerdir? Dünyamıza katkıları hangi ölçüdedir?

Geri dönüşüm nedir? Aşamaları nelerdir? Dünyamıza katkıları hangi ölçüdedir?

Yarım milyonluk hırsızlığı böyle engelledi!

Yarım milyonluk hırsızlığa vatandaş engeli!

Cuma mesajları 2021... En güzel cuma mesajları! 1 Ocak 2021 yeni, resimli, yazılı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları!

Hayırlı cumalar mesajları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.