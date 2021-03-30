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  4. Karton fabrikası yangınına ekipler böyle müdahale etti

Karton fabrikası yangınına ekipler böyle müdahale etti

30.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karton fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, geçen ay Ovaazatlı Mahallesi’nde bir karton fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı.

Karton fabrikası yangınına ekipler böyle müdahale etti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde karton fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, geçen ay Ovaazatlı Mahallesi’nde bir karton fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede kartonlara sıçrayarak büyüdü. Ovaazatlı Mahallesi’ndeki vatandaşların dumanları ve alevleri görmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik tedbiri aldı. Alevlerin içerisine giren itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıyan görüntüler ve söndürme çalışmaları nefesleri kesti. Görüntülerde alevlerin içerisine giren ekiplerin zorlu şartlar altında fedakârca görev yaptıkları görülüyor.

Karton fabrikası yangınına ekipler böyle müdahale etti

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