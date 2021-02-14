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Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

14.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Kartopu savaşı koronavirüsü unutturdu!

İstanbul Zeytinburnu’nda kar yağışını gören gençler kısıtlamayı unutup soluğu sokakta aldı. Cadde ve meydanlara akın eden onlarca çocuk, kar topu oynadı. Kartopu savaşına katılan bir genç, “Uzun zamandır evdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Biraz eğlenmek için dışarı çıktık” dedi.

İstanbul’da cumartesi gecesi hafif şekilde başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırdı. Megakentin ilçelerinin çoğu beyaza bürünürken, Zeytinburnu’nda çocuklar kendilerini dışarı attı. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cadde ve meydanlarda arkadaşlarıyla kar topu oynayan çocuklar karın keyfini çıkardı.
Arkadaşlarıyla kar topu oynamak için dışarı çıkan Muhammet Ata Kılıç, “Kar topu oynuyoruz. Bu fırsatı değerlendirdik. Çok eğleniyoruz. Zaten uzun zamandır evlerdeyiz. Şimdi kar yağınca dışarı çıktık. Çok eğleniyoruz. Kısıtlama var ama uzun süredir içeride kaldık. Artık çıkmak istiyoruz” dedi.

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Kar yağışını görerek arkadaşlarıyla kar topu oynamak için dışarı çıkan Serhat Çoşkun, “Kartopu oynuyorduk. Canımız sıkıldı biraz dışarı çıktık, oyun oynuyorduk. Bayadır evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Çalışıyoruz. Bugün hafta sonu. Biraz eğlenmek için dışarı çıktık. Bir şey olmaz. Bugün kar yağdı. Karı her zaman görmüyoruz. Bugün gördük biraz oynayalım dedik. Eğlencemize bakıyoruz“ ifadelerini kullandı.

İHA

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