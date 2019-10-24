"Karya'da Açan Çiçekler" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Halı koleksiyoneri Selçuk Mergen'in koleksiyonundaki 37 Milas halısından oluşan "Karya'da Açan Çiçekler" sergisi, Şerefiye Sarnıcı'nda açıldı.

Sarnıçtaki havuz içine yerleştirilen özel platformlarda sergilenen halılar, rutubetten korunmak için özel malzemelerle kaplandı.

Açılıştaki konuşmasında Türkiye'deki zengin halı kültürüne değinen Mergen, "Türkiye'nin tüm coğrafyalarında farklı renk ve motiflere sahip halılar var. Bu bizim zenginliğimiz. Halı kültürünü ortaya çıkarmak için daha fazla çalışma yapmalıyız." diye konuştu.

40 yıldır Türkiye'nin bütün bölgelerini gezerek koleksiyonuna yeni halılar kattığını dile getiren Mergen, sarnıçtaki serginin ilk sergisi olduğunu söyledi.

Mergen, halılarla ilgili çok detaylı bir katalog çalışması olduğunu ve bu çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

Sergi, 5 Aralık'a kadar görülebilecek.

