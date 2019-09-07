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Kas erimesi hastası çocuklar için farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Tokat’ta duchenne muskuler distrofi hastası çocuklar ve aileleri yeraltı çarşısı üzerinde bir araya gelerek farkındalık etkinliği düzenledi.Tokat’ta yaşları 12 ila 14 arasında değişen duchenne muskuler distrofi hastası çocuklar ve aileleri farkındalık etkinliğinde bir araya geldi.

Kas erimesi hastası çocuklar için farkındalık etkinliği

Tokat’ta duchenne muskuler distrofi hastası çocuklar ve aileleri yeraltı çarşısı üzerinde bir araya gelerek farkındalık etkinliği düzenledi.
Tokat’ta yaşları 12 ila 14 arasında değişen duchenne muskuler distrofi hastası çocuklar ve aileleri farkındalık etkinliğinde bir araya geldi. 12 yaşındaki oğlu Yusuf’un da bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen anne Fatma Özmen, “Her ilde bir kas hastalıkları merkezi olsun istiyoruz. Şuan sadece Antalya ve İzmir’de var. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar bu iki ile taşınmak zorunda. Bu çocuklarla zaten ulaşım her türlü zor. Çocuk nöroloji ve kardiyoloji doktorları her ilde olsun istiyoruz. En basit bir ilacımızı yazdırmak için bile bizim nöroloji doktorlarına ihtiyacımız var. Bu sefer de doktorlar az olduğu için muayene sırasında ciddi bir sıkıntı oluyor bizde” diye konuştu.
Tokat’ta bu hastalığa sahip tespit ettikleri 5 çocuk olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, belediye olarak maddi manevi bu çocuklar ve aileleri için her türlü yardımı yapmaya çalıştıklarını ve onların yanında olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Bandırmalı, “Türkiye’de bu hatsa yakınlarının talebi tedavi merkezlerinin çoğalması. Yurtdışındaki olanakların sağlanması isteniyor. Biz bunları gerekli yerlere ilettik. Bugün bu farkındalığı oluşturmak üzere bu etkinlik yapıldı. Etkinlikte ailelerimizin ve gençlerin yanında olduk, bundan böyle de yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kas erimesi hastalığına sahip çocuklar yapılan basın açıklamasının ardından kendilerine destek vermeye gelen motosiklet tutkunlarının motorlarına binerek eğlendi.

Kas erimesi hastası çocuklar için farkındalık etkinliği

Kas erimesi hastası çocuklar için farkındalık etkinliği

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