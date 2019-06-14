Kas hastası Abdullah, evde eğitim ile okul birincisi olarak mezun oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Duchenne Muskuler Distrofi (kas hastalığı) olan 12. Sınıf öğrencisi Abdullah Alp Göyneksiz, öğretmenlerinin evde verdiği eğitimle okul birincisi olarak mezun oldu.

Çocuk yaşlarda yakalandığı hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim gören Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Göyneksiz, 97,87 ortalama notuyla 2018-2019 eğitim öğretim yılını okul birincisi olarak tamamlayarak mezun oldu. Lise hayatını evde gördüğü eğitimle tamamlayan Göyneksiz, hafta sonu gireceği Üniversite sınavını da kazanarak, örgün eğitim almak isteğini söyledi.

Göyneksiz’e karne, okul birinciliği ve takdir belgeleriyle hediyeleri, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve öğretmenleri tarafından Yeni Mahalle’deki evinde verildi.

Abdullah’ı kendi çocukları gibi severek yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden anne Yasemin Göyneksiz, “ Okuduğunu anlayan, dinlediğini kavrayan bir çocuk. Bildiklerinin üzerinde kendisi bir şeyler koyuyor. İnşallah daha iyilerini de görürüz. Allah güzel şeyler vermiş. Bir tarafta kaslarından ekşitmiş ama bir taraftan da zeka olarak da üstün bir çocuk” dedi.

Yaşadığı hastalıktan dolayı evde eğitim alarak, Lise hayatını okul birinciliği ile bitirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Alp Göyneksiz, başarısında emeği geçen öğretmenlerine, ailesine ve herkese teşekkür etti.

“ Zorlandım ama azmettim”

Lise eğitiminde 4 yıl boyunca zorlandığını da kaydeden Göyneksiz, “Derslere göre kendimi ayarlamak durumunda kaldım. Benim bedenim diğer insanların bedeni gibi değil, kolay yoruluyor. Bu beni zorladı ama azmettim. Bir şeyleri başaracağıma inanarak derslerimi iyi dinleyerek onları sorgulamadan direk alarak, başarılı oldum” dedi.

Üniversitede örgün eğitim almak istediğini bunun nedenin ise sosyal çevresinin olmasını isteyen Gökneksiz, “ Benim için hangi bölüm olduğu önemli değil, arkadaşlıklar kazanmak için istiyorum. Herhangi bir meslek idealim yok” diye ifade etti.

Kendisi gibi aynı durumda olanlara da tavsiyelerde bulunan Göyneksiz, şunları söyledi:

“Sadece okumak olarak değil azimlerini kesmesinler. Hayatta kötü şeyler olabilir ama hayatı buna göre yorumlayıp, iyi işler başarabiliriz. Her şey bedenle bitmiyor. İlk başta ben örgün eğitim alıyordum, okula gidiyordum. Zamanla yürümem de problemler olduğu için okula gidemedim. Sonra evde eğitim olduğunu öğrenince ortaokul ve liseyi evde eğitimle geçirdim. Zorluklar bedensel olarak oldu çoğunlukla.”

Tanışmak istediği ünlü birinin olup olmadığı sorulan Abdullah Alp Göyneksiz, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı ile tanışmak istediğini söyleyerek, “Yaptığı filmlerle bana hayatın ve yaşamın değerli olduğu ilhamını verdi. Bu yüzden ben hayata iyi bakıyorum. Onunla tanışmak isterim” dedi.

Göyneksiz, ayrıca İstanbul’u hiç görmediğini ve orayı görmeyi de çok istediğini kaydetti.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise, Abdullah’ın eğitimi noktasında öğretmen desteğinin yanı sıra aile desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, “ Gönlünden ne geçerse istediği şeyi yapma yeteneği ve galibiyeti söz konusu. Son yıllarda özellikle Türkiye’de tüm engelli haklarında iyileşmeler söz konusu. Yeni yapılan kamu binaları bunlara göre dizayn ediliyor. Abdullah’ta özellikle Türkiye’deki üniversite binalarında sosyal ortamda düzenlemelerle rahatlıkla eğitimini sağlayabilir” dedi.

Okul arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı Abdullah’ın başarısı yaş pasta kesilerek kutlandı.