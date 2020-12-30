Kaş ve bıyıklarınızı iple alırken dikkat

Evde ip ile kaş ve bıyık almanın çok mu zor olduğunu düşünüyorsunuz? O zaman yanılıyorsunuz! Hem çok pratik hem de ekomik bir işlem olan ip ile kaş ve bıyık almak, ilk başlarda zor gibi görünse bile eliniz alıştıktan sonra bu işi kolayca kavrayacaksınız. Hazırsanız ev ortamında ip ile tüylerin nasıl alındığını inceleyelim.

KULLANACAĞINIZ İPİ SEÇİN

Eğer kaşlarınızı ve bıyıklarınızı iple almaya karar verdiyseniz yapmanız gereken ilk şey ince bir ip seçmek olacak. Ardından bu işlem için kullanacağınız ipi yaklaşık 4 karış uzunluğunda kesin ve ipi ikiye katlayarak tam ortasından 8 rakamı oluşacak biçimde kıvırın.

AYNANIN KARŞISINA GEÇİN

Kaşlarınızı ve bıyıklarınızı alacağınız yerin iyi ışık alıyor olması çok önemli. Bu işlemi karanlık bir ortamda gerçekleştirirseniz kaş ve bıyık bölgenizde bulunan minik ve ince tüyleri görmeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu da başarılı bir sonuca ulaşmanızı engelleyecektir.

ÖNCE KAŞLAR

Hazırsak önce kaşlarımızı almaya başlayalım! İlk olarak kaşlarınızı bir kaş fırçası ya da tarağı yardımıyla aşağı yukarı doğru tarayın. bu hem kaşlarınızda fazlalık olan bölgeleri daha net görebilmenizi sağlayacak hem de uzamış kaşlarınızı kesebileceksiniz.