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Kaş ve kirpik dökülmenize son verecek mucizevi yöntemler!

18.01.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük koşuşturmalar, stres, hastalıklar ve yoğun makyaj sebebiyle kaş ve kirpiklerde zaman zaman dökülmeler oluşabiliyor. Ancak fahiş fiyatlar ödemenize gerek kalmadan kirpik ve kaş dökülmesini durduracak evde doğal malzemelerle hazırlayacağınız karışımlar yapmanız mümkün. Peki, siz kaş ve kirpik bakımınız için doğal karışımları nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Kaş ve kirpik dökülmenize son verecek mucizevi yöntemler!

Yüz bakımının en önemli parçalarından bir tanesi şüphesiz kaş ve kirpik bakımı. Sağlıklı ve uzun kirpiklere, gür kaşlara sahip olmak doğal bileşenli bakım kürleriyle hiç de zor değil. Kaş ve kirpik dökülmesine karşı birbirinden yararlı bakım kürlerini sizler için derledik. İşte detaylar!

KUŞBURNU YAĞI KÜRÜ

  • 10 ml kuşburnu yağı, 5 ml lavanta yağı ve 3 yemek kaşığı balı karıştırarak cam bir şişeye koyun.

  • 7 gün boyunca karışımı günde bir defa olmak üzere kaş ve kirpiklerinize uygulayın.

SARIMSAK KÜRÜ

  • 2 diş sarımsağı havanda dövün

  • Sarımsakların üzerine 1 çorba kaşığı badem yağı ekleyin ve sürülebilir homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

  • Karışımı ağzı kapalı olarak 15 dakika dinlendirdikten sonra özellikle kaş diplerine gelecek şekilde bütün kaşınıza uygulayın.

  • Karışımı 30 dakika kaşlarınızda beklettikten sonra kaşlarınızı ılık suyla durulayın.

  • Sarımsak kürünü kaşlarınızda haftada 3 defa kullanarak daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

DOĞAL YAĞ KÜRÜ

  • 5 ml hint yağı, 5 ml jojoba yağı, 5 ml tatlı badem yağı, 3 ml sarımsak yağı, 5 ml E vitamini yağını kapaklı bir kapta karıştırın.

  • İnce bir fırça yardımıyla gece uyumadan önce kaş ve kirpik diplerinize uygulayın.

ALOE VERA KÜRÜ

  • 1 tatlı kaşığı hint yağı, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 ampül E vitamini, 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli ve 5 damla tatlı badem yağını bütün malzemeler bütünleşene kadar iyice karıştırın.

  • Günde bir defa kaş ve kirpik diplerinize uygulayın.

VAZELİN MASKESİ

  • 1 çorba kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı badem yağı, 1 tatlı kaşığı lanolin, 3 adet ceviz içi ve 3 adet fındık içini benmari usulü ısıtın.

  • Elde ettiğiniz karışımı süzerek kapaklı bir cam şişenin içerisine boşaltın.

  • Kaş ve kirpik diplerinize kulak temizleme pamuğu yardımıyla düzenli olarak uygulayın.

KAHVE VE ÇAY KÜRÜ

  • 1 çay kaşığı pişirilmiş kahve ve 1 çay kaşığı iyi demlenmiş çayı karıştırın.

  • Karışımı uygulamadan önce göz altlarınızı boyanmaktan korumak için, gözaltlarınıza makyaj temizleme pamuğu yerleştirin.

  • Karışımı kirpik ve kaşlarınıza kulak temizleme pamuğu yardımıyla uygulayın. Karışım kuruduktan sonra pamukları alabilirsiniz.

  • Her uygulamada kahve ve çayın taze olmasına dikkat edin.
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