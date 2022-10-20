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  4. Kasa evi ortaya çıktı! Boya kutularının içinde milyonlarca lira bulundu

Kasa evi ortaya çıktı! Boya kutularının içinde milyonlarca lira bulundu

20.10.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken boya kutularında milyonlarca lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi.

Kasa evi ortaya çıktı! Boya kutularının içinde milyonlarca lira bulundu

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Örgütün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken boya kutularının içinde milyonlarca lira para ele geçirildi. 52 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FETÖ'NÜN GÜNCEL FİNANS YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiğini ve bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğunun belirlenmesi üzerine polis operasyon düzenledi.

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Örgütün kasa evinin Başakşehir Kayaşehir'de olduğu belirlendi. Söz konusu evin de aralarında bulunduğu 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

BOYA KUTULARININ İÇİNDE MİLYONLARCA LİRA BULUNDU

Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda Evin balkon kısmına yapılan özel bir bölmedeki boya kutularının içinde milyonlarca lira para bulundu.

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Aramalarda toplam 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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fetö İstanbul

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