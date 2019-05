Kasaptan satır alıp, kavga ettiği kişiyi yaraladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mehmet C. (33), tartıştığı Murat Y.'ye (35) kasaptan aldığı satırla saldırdı. Yaralanan Murat Y., hastanede tedaviye alınırken, zanlı polis tarafından yakalandı.

Olay, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mehmet C. ile Murat Y. sokakta karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet C., yakındaki kasaptan aldığı satırla Murat Y.'ye saldırdı. Murat Y., kolundan yaralanırken, çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Y.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, satırlı saldırgan Mehmet C., polis tarafından gözaltına alındı.

