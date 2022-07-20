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'Kaset' iddiası olay yaratmıştı! İsmailağa cemaatinden Cübbeli Ahmet ve Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklaması

20.07.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cübbeli Ahmet Hoca'yla ilgili 'kaset' iddiası gündem yarattı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından İsmailağa cemaatinde 'liderlik' kavgasının başladığı belirtilirken, Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun çıkışı olay oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef alan Ustaosmanoğlu "Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" demişti. Ustaosmanoğlu'na yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca da rest çekmişti. Yaşananlarla ilgili İsmailağa cemaati günler sonra sessizliğini bozarak bir açıklama yayımladı.

'Kaset' iddiası olay yaratmıştı! İsmailağa cemaatinden Cübbeli Ahmet ve Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca ile Saadeddin Ustaosmanoğlu arasındaki 'kaset' tartışması gündem yarattı. Cübbeli Ahmet Hoca'yı "Kasetlerini patlatırız" diyerek tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu ile ilgili bir açıklama İsmailağa cemaati Cübbeli Ahmet'e yapılan tehdide tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Saadeddin Ustaosmanoğlu için "Mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur." denildi. İşte tüm detaylar...

LİDERLİK TARTIŞMASI MI BAŞLADI?

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından cemaat içinde bir tartışma başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, ' Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef aldı.

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA BÖYLE SESLENDİ: KASETLERİNİ PATLATIRIZ

Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'ya kaset tehdidinde bulundu. Cübbeli Ahmet'e "Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" diye seslenen Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman." şeklinde konuştu.

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CÜBBELİ'DEN JET YANIT: KASETLERİ ÇIKARMAYAN MELUNDUR

Kaset tehdidine rest çeken Cübbeli Ahmet ise, "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" dedi.

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İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen tartışmaya ilişkin İsmailağa Cemaati'nden de bir açıklama geldi. Cemaatin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Cübbeli Ahmet'e yapılan tehdide tepki gösterildi.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın ve internet yoluyla yayılıp gündemi meşgul ettiği görülen, cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu zamanda tefrika varmış gibi gösterilen birtakım iddialar sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

"POST KAVGASI VARMIŞ HAVASI ESTİRİLMESİ BİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır.

"CEMAATİMİZ ADINA AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ YOKTUR"

Söz konusu tartışmalarda adı geçen Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun akrabalıktan mütevellit soyadı birlikteliğinden hareketle konuyu cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların hak ve hakikatle bir ilgisi olmadığı gibi, mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.

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İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi'l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
cübbeli ahmet
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