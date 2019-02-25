HABER

Kaşık kaşık yediler! Atlarla keyifli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde Atatürk Orman Çiftliği'ne giden bir grup arkadaş, atlarıyla yaptığı yolculuğun ardından karın üzerinde dut pekmezi yedi. İlçe merkezinde kar kalmadığı için çiftliğe geldiklerini söyleyen kişiler, baharı aratmayan havada karlı pekmez yeme keyfini yaşadı.

Bir sonraki kışa kadar kar göremeyecekleri için son kış günlerini değerlendirmek istediklerini söyleyen Oltu sakinleri, tabiatın güzelliklerinden yararlanırken bir yandan da yaptıkları gezi sayesinde atlarının hareket ederek hamlığını üzerinden attığını söyledi.

Havanın ısınmaya başladığı Oltu'da, bir grup arkadaş, ilçe merkezinde kar kalmadığı için 'karlı pekmez' yemek amacıyla atlarıyla yola çıktı. 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşan Oltulu arkadaşlar, yanlarında taşıdıkları dut pekmezini kara döktü.
Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar, kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Yavuz Türkoğlu, şunları söyledi:
"Oltu'ya artık kar, bir dahaki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde 'karlı pekmez' yemek için yollara düştük"
Oltu'da rahvan atçılık yaptığını dile getiren Müslim Zengin ise şunları söyledi:
"Çocukluktan beri babamızdan, dedemizden rahvan at görmüşüz. Devamlı onunla ilgilenmişiz. Şimdi de atları hamlıktan çıkarmak için atçılığa biraz daha önem vermek için bütün arkadaşları topladık. Atlarla güzel bir gezinti yaptık. Geldik şimdi, kar üzerinde pekmez ikram ettiler. Hem atlar hamdan çıkıyor hem de arkadaşlarla toplandık. Bunu ata sporu, diye daha ilerilere götürmeye çalışıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu dut pekmezi kar kış

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 25 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

Okulların tatil edilmesi İstanbul'da trafiği rahatlattı

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

'Hassas burunlar' sınava hazırlanıyor

570 bin lira dolandırdı, adliye çıkışı 'Genelkurmay Başkanı'na sorun' dedi

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

Bakan Kurum, gençlerin davetini kırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.