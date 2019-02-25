Kaşık kaşık yediler! Atlarla keyifli yolculuk

Bir sonraki kışa kadar kar göremeyecekleri için son kış günlerini değerlendirmek istediklerini söyleyen Oltu sakinleri, tabiatın güzelliklerinden yararlanırken bir yandan da yaptıkları gezi sayesinde atlarının hareket ederek hamlığını üzerinden attığını söyledi.

Havanın ısınmaya başladığı Oltu'da, bir grup arkadaş, ilçe merkezinde kar kalmadığı için 'karlı pekmez' yemek amacıyla atlarıyla yola çıktı. 5 kilometre uzaklıktaki Atatürk Orman Çiftliği'ne ulaşan Oltulu arkadaşlar, yanlarında taşıdıkları dut pekmezini kara döktü.

Karla pekmezi karıştıran arkadaşlar, kaşıklarıyla yemeye başladı. Tabiatın güzelliklerinden yararlanmak için bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Yavuz Türkoğlu, şunları söyledi:

"Oltu'ya artık kar, bir dahaki kış sezonunda yağar. Biz de arkadaşlarla bu sezonun son günlerinde 'karlı pekmez' yemek için yollara düştük"

Oltu'da rahvan atçılık yaptığını dile getiren Müslim Zengin ise şunları söyledi: