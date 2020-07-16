‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı

Olay, kent merkezindeki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3’ü kadın 5 kişinin sosyal medya hesaplarından ‘kasık masajı’ yapılır şeklinde ilan verildiğini fark eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda bir masaj salonu ile bir eve baskın yapan ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslar sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

(İHA)

