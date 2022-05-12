Kaşıkçı Elması çalındı mı? Milli Saraylar'dan açıklama! Kaşıkçı Elması kayıp mı? Çalındığı iddiaları doğru mu?

Sosyal medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş, 86 karat ağırlığındaki Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu iddiaları sonrası vatandaşlar araştırmaya koyuldu. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı’nın Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmekte olan ve ziyarete açık olan elmasın kaybolduğu iddialarına Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman'dan yanıt geldi.

KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI MI?

İlhan Kocaman, konu ile ilgili "Topkapı Sarayı’nda bulunan yaklaşık 200 bin tarihi eser Milli Saraylar Başkanlığı’na Topkapı Sarayı’nın bağlanmasıyla birlikte yaklaşık 12 ayrı komisyon kuruldu. Bu eserlerin sayımı sırasında ve komisyonda sarayın uzman elemanlarının yanında, üniversitelerimizdeki uzman akademisyenlerimiz de bu komisyonda yer aldı. Eserlerin tamamı tek tek dikkatli ve titiz bir şekilde incelendi. Bunların hepsi tek tek gözden geçirildi. Envanter kayıtları karşılaştırıldı ve birçoğu sergilenmeye başladı. Topkapı Sarayı’nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından veya diğer konularda speküle edilemez çünkü bu eserler her türlü müzecilik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.

"TURİZMİ BALTALAMAK AMACI OLDUĞUNUN KANAATİNDEYİZ"

Dış Hazine Bölümü’nde bulunan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri’nin en çok sorulan eserler arasında olduğunu belirten Kocaman, "Fatih Köşkü’nde sergilenen bu eserler köşkün restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz ziyaretçiler görsün diye bu salona getirdik ve burada ziyaretçilerimizin görmesini sağlıyoruz. Güvenlik konusunda da her türlü önlem alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Özellikle Kaşıkçı Elması’yla ilgili daha önceden de spekülatif haberler çıkmış ve o dönemin yönetimi üniversitelerde komisyonlar oluşturarak bunlarla ilgili araştırmalar yaptırmış ve eserle ilgili raporlar da daha önceden de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra yaklaşık 10-15 bin ziyaretçimiz her gün burayı ziyaret ediyor. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacı olduğunun kanaatindeyiz" dedi.

MİLLİ SARAYLAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Milli Saraylar'ın yaptığı açıklamada ise "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı’nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü’nde sergilenmektedir" denildi.

"KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERDİR"

Söz konusu paylaşımda "Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca "Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır" denildi.

