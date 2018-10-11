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Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:20 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki büyükelçiliğe girmesinin ardındanı ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni gelişmeleri kaleme aldı.

Boşanma işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki büyükelçiliğine giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni gelişmeleri bugünkü köşesinde aktardı.

VÜCUT DİLİ ANALİZİNDEN NE ÇIKTI?

İstanbul'un seçilmesinin, rejim muhaliflerine “Güvenli olarak gördüğünüz Türkiye’de dahi sizi ortadan kaldırırız” mesajı olduğunu söyleyen Selvi, olayın ardından Reuters’e başkonsolosluk binasını açıp dolap kapaklarını gösteren Muhammed el Katibi’nin vücut dilinin analiz edildiğini ve suçluluk telaşı içinde olduğu sonucuna varıldığını söyledi.

"BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL AMA BİR SES..."

Selvi, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk'ün “Türkiye’nin elinde ya içeriden de kayıt varsa?” sorusunun altının boş olmadığı sonucuna ulaştığını söyleyerek, "Bir görüntü değil, ama içeriden bir ses kaydı soruşturmanın yönünü değiştirebilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan abdulkadir selvi

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