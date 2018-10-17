Kaşıkçı'nın kaybolması İnsan Hakları Komisyonunun gündeminde

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolması konusu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda gündeme geldi.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, toplantının başında, 4 milletvekilinin komisyon üyeliğinden ayrıldığı, yerlerine yeni üyelerin seçildiği bilgisini verdi.

Komisyonun, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerinde de görüşme yapabilmesi için Danışma Kurulu'ndan izin alındığını ifade eden Çavuşoğlu, toplantılarda tam tutanak tutulacağını aktardı.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, komisyona 677 dilekçe geldiğini ve bunların işleme alındığını söyledi.

Komisyona yapılan başvuruların içeriği hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, dilekçelerin; memuriyet, cezaevleri, kolluk uygulamaları, işçi, askerlik, engelli ve sağlık sorunları ile iş yardımı ve maddi yardım talepleri gibi konularda olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Leyla Şahin Usta'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle komisyon üyeliğinden istifa ettiği bilgisi verildi.