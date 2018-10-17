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Kaşıkçı'nın kaybolması İnsan Hakları Komisyonunun gündeminde

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolması, TBMM İnsan Hakları Komisyonunda gündeme geldi - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: - "Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasına gitti ve çıkmadı. Bu zorla kaybedilme vakasıdır. Bu konuyu araştırmak için alt komisyon kurulmalıdır" - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: - "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması yaşam hakkının ortadan kaldırılmasıdır"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolması konusu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda gündeme geldi.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, toplantının başında, 4 milletvekilinin komisyon üyeliğinden ayrıldığı, yerlerine yeni üyelerin seçildiği bilgisini verdi.

Komisyonun, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerinde de görüşme yapabilmesi için Danışma Kurulu'ndan izin alındığını ifade eden Çavuşoğlu, toplantılarda tam tutanak tutulacağını aktardı.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, komisyona 677 dilekçe geldiğini ve bunların işleme alındığını söyledi.

Komisyona yapılan başvuruların içeriği hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, dilekçelerin; memuriyet, cezaevleri, kolluk uygulamaları, işçi, askerlik, engelli ve sağlık sorunları ile iş yardımı ve maddi yardım talepleri gibi konularda olduğunu kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Leyla Şahin Usta'nın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle komisyon üyeliğinden istifa ettiği bilgisi verildi.

Usta'nın yerine Komisyon Sözcülüğü için gizli oyla seçim yapıldı. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yapılan oylama sonucu komisyonun yeni sözcüsü oldu.

AK Parti ve CHP'li üyeler, Mülteciler Alt Komisyonu kurulması için ayrı ayrı önerge verdi. Önergeler kabul edilerek, Mülteciler Alt Komisyonu kuruldu.

AK Parti ve CHP'nin ayrı ayrı verdiği önergelerin kabul edilmesiyle, Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu da oluşturuldu.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolması konusu da komisyonda gündeme geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de zorla kaybedilme vakaları yaşandığını iddia ederek, "Geçmişte olmuştur bundan sonra da olabilir, bununla ilgili önlem almamız gerekiyor." dedi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konsolosluk binasına gitti ve çıkmadı. Bu da zorla kaybedilme vakasıdır. Türkiye'nin zorla kaybedilme vakalarından ve Cemal Kaşıkçı olayından kurtulması gerekiyor. Cemal Kaşıkçı vakasına da kurulacak alt komisyonla cevap verilmeli ve bu konuyu araştırmak için alt komisyon kurulmalıdır. Parlamento'nun bu ağır insan hakkı ihlali konusunda hem dışarıya hem de içeriye karşı önlem alındığını göstermesi gerekiyor. Bu konuda duyarlılığımızı yitirmediğimizi göstermemiz gerekiyor."

CHP'li Tanrıkulu, zorla kaybedilme konusunda da alt komisyon kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının yaşam hakkının ortadan kaldırılması olduğunu belirtti.

Yaşam hakkının, haklar arasında en üst sırada yer aldığını vurgulayan Tanal, Kaşıkçı olayının aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Cumhuriyet Savcılığının Cemal Kaşıkçı konusunda soruşturma başlattığını kaydederek, "Konu, ulusal mahiyet kazandı. Hükümet de daha ilk günden itibaren net duruşunu ortaya koydu." ifadesini kullandı.

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