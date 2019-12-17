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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den İtalyan basınına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 00:13 | Son Güncelleme

Hatice Cengiz: - "Cemal'in öldürülmesi, bence uluslararası toplumu ve özellikle Avrupa'yı etkilemedi, harekete geçirmedi. Bence Avrupalı gazeteciler, İtalyan gazeteciler bu soruyu sormanız gerekiyor. Çok sıra dışı bir cinayet değil mi?"

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin ardından uluslararası toplumun, Avrupa'nın ve İtalyan basınının harekete geçmediğini söyledi.

Cengiz, bir İtalyan düşünce kuruluşunun, nişanlısı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldı.

Cengiz, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından İtalyan meslektaşlarının, başsağlığı dilemek için dahi kendisiyle temasa geçmediğini ifade etti.

Bu cinayetin aydınlatılmasında ve uluslararası gazetecilik bakımından Türkiye'nin rolüne dikkati çeken Cengiz, "Bu, üzerinde durulması gereken bir nokta. Bunun gözardı edildiğini düşünüyorum. Bazen farklı konular, böyle öne çıkarılarak, Türkiye'yi biraz daha güçsüz ya da farklı göstermeye çalışıyorlar ama burada bu konuyla alakalı olarak Türkiye'nin önemli bir pozisyonu var." diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetinin "sulandırılmaması" gerektiğine işaret eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Cemal'in öldürülmesi, bence uluslararası toplumu ve özellikle Avrupa'yı etkilemedi, harekete geçirmedi. Bence Avrupalı gazeteciler, İtalyan gazeteciler olarak bu soruyu sormanız gerekiyor. Çok sıra dışı bir cinayet değil mi? Bir insan, konsolosluk içinde sırf muhalif olduğu için parçalara ayrılarak öldürülüyor. Kesinlikle Cemal'in öldürülmesi, normal bir cinayet değil. Diğer gazetecilerin de sorunlarını da konuşalım ama kesinlikle bu olay vesile olmalı. Kesinlikle bu olayla alakalı bir şeyler yapılmalı. Bu olayla ilgili insanlığın duygusal anlamda daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor. Benim burada vermek istediğim mesaj bu. Bunun için buraya geldim."

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) İtalya Direktörü Gianni Ruffini de Kaşıkçı'nın insan hakları savunucusu olduğunu dile getirerek, "Suudi Arabistan insan hakları ihlalinde şampiyon bir ülke." dedi.

Ruffini, bazı gazeteci sendikalarıyla, 22 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Juventus ve Lazio takımları arasında İtalya Süper Kupa Finali'nin oynanmaması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

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Cemal Kaşıkçı hatice cengiz İtalya roma

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